Макрон та Зеленський відвідали штаб-квартиру "багатонаціональних сил" для України в Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський у понеділок відвідали штаб-квартиру "багатонаціональних сил" для України,яка уже кілька тижнів функціонує в Парижі під франко-британським командуванням.

"Цей штаб — результат роботи над гарантіями безпеки в рамках "Коаліції охочих", яка, як я нагадую, народилася в лютому цього року в Парижі та співголовами якої є Велика Британія та Франція", – сказав Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

Французький лідер наголосив, що проведені раніше зустрічі привели в результаті до "чіткого планування, але головне — до консолідації команди, що працює разом у Парижі, і серед 34 країн — 25 уже "затвердили й вирішили зробити конкретний внесок".

За його словами, мета залишається незмінною: розгорнути сили стримування, коли буде досягнуто припинення вогню, сприяти забезпеченню українського суверенітету, а також підтримувати відновлення ЗСУ.

"Наші обговорення показали, що ми готові, і що до Різдва ми пройдемо ще один вирішальний етап у цьому питанні. Наші обговорення показали, що ми готові. Робота просувається швидкими темпами, і до Різдва ми досягнемо нового, вирішального етапу у цьому питанні", - заявив Макрон.

Він додав, що вони з Зеленським проведуть переговори щодо продовження "створювати умови для перемир'я та справедливого і тривалого миру, дотримуючись двох напрямків: посилення підтримки України та посилення тиску на Росію, доки вона продовжуватиме відмовлятися від миру".

Він наголосив, що сильна, демократична Україна, інтегрована в ЄС, також зробить Європу сильнішою.

На засіданні Коаліції охочих 24 жовтня 2025 року президент Франції заявив, що "у нас є плани розгортання багатонаціональних сил в Україні після припинення бойових дій"