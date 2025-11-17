Макрон сподівається, що мир в Україні буде досягнутий до 2027р, закликає посилювати тиск на РФ

Фото: Фото АР

Президент Франції Емманюель Макрон висловив сподівання, що мир в Україні, яка бореться з російською агресією, буде досягнуто до 2027 року, та закликав до подальшого тиску на РФ.

"Я сподіваюся, що мир буде досягнуто до 2027 року. Я вважаю, що останні місяці були позначені рішеннями, які стали справжніми поворотними моментами", – сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

Макрон також вважає, що об'єднання ЄС із США та ключовими партнерами для тиску на Росію мають ключове значення, а рішення про санкції, які США вжили проти двох великих російських нафтогазових компаній, є "поворотним моментом, який почне давати свої плоди одночасно з посиленням наших дій проти російського "тіньового флоту", який фінансує більше третини російських військових дій".

"Загалом я вважаю, що за останні тижні ми змінили ситуацію в плані тиску", - сказав він.

За словами Макрона, зараз потрібно продовжувати тиск і діалог у співпраці зі Сполученими Штатами Америки.

"Зі свого боку, я, як і раніше, рішуче налаштований досягти цього миру. Я вважаю, що потрібно продовжувати посилювати тиск, як ми це робимо за допомогою санкцій і боротьби з "тіньовим флотом", а також залучаючи дедалі більше партнерів", - заявив він.