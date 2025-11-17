У Харківській області 4 загиблих і 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 10 населених пунктах області - 4 загиблих і 16 постраждалих серед мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Балаклія загинули два 70-річні та 57-річний чоловіки, постраждали три 34-річні, 61-річний, 36-річний і 37-річний чоловіки, 70-річна жінка та дівчата 12, 14, 15 і 17 років. У м. Ізюм постраждала 14-річна дівчинка; у с. Лютівка Золочівської громади постраждав 38-річний чоловік; у с. Панютине Лозівської громади постраждала 31-річна жінка; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у сел. Великий Бурлук загинув 70-річний чоловік; у с. Буряківка Великобурлуцької громади постраждав 55-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку та складську будівлю. У Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, 2 господарчі споруди та автомобіль, у Куп’янському - приватні будинки, господарчі споруди та залізничну інфраструктуру, в Ізюмському - електромережі, багатоквартирні будинки та автомобілі, у Харківському - приватний будинок, у Лозівському - залізничну інфраструктуру, у Чугуївському - приватний будинок.