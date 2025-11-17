Інтерфакс-Україна
Події
09:16 17.11.2025

У Харківській області 4 загиблих і 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

1 хв читати
У Харківській області 4 загиблих і 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 10 населених пунктах області - 4 загиблих і 16 постраждалих серед мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Балаклія загинули два 70-річні та 57-річний чоловіки, постраждали три 34-річні, 61-річний, 36-річний і 37-річний чоловіки, 70-річна жінка та дівчата 12, 14, 15 і 17 років. У м. Ізюм постраждала 14-річна дівчинка; у с. Лютівка Золочівської громади постраждав 38-річний чоловік; у с. Панютине Лозівської громади постраждала 31-річна жінка; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у сел. Великий Бурлук загинув 70-річний чоловік; у с. Буряківка Великобурлуцької громади постраждав 55-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку та складську будівлю. У Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, 2 господарчі споруди та автомобіль, у Куп’янському - приватні будинки, господарчі споруди та залізничну інфраструктуру, в Ізюмському - електромережі, багатоквартирні будинки та автомобілі, у Харківському - приватний будинок, у Лозівському - залізничну інфраструктуру, у Чугуївському - приватний будинок.

Теги: #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:14 17.11.2025
У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

20:31 16.11.2025
Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

17:03 14.11.2025
Літня жінка загинула на Харківщині через детонацію російського дрона

Літня жінка загинула на Харківщині через детонацію російського дрона

18:38 13.11.2025
Росіяни атакували цивільних, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій, троє людей загинули – 77 ОАеМБр

Росіяни атакували цивільних, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій, троє людей загинули – 77 ОАеМБр

15:46 13.11.2025
У лікарні помер підліток, поранений внаслідок удару ворожого дрона по Рубіжному 10 листопада

У лікарні помер підліток, поранений внаслідок удару ворожого дрона по Рубіжному 10 листопада

12:13 13.11.2025
Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

12:20 12.11.2025
Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрічався з оборонцями Вовчанська

Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрічався з оборонцями Вовчанська

09:33 12.11.2025
У Харківській області 5 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

У Харківській області 5 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

17:24 11.11.2025
Росіяни намагаються триматися у північних районах Куп'янська, ЗСУ ефективно вибивають окупантів - Трегубов

Росіяни намагаються триматися у північних районах Куп'янська, ЗСУ ефективно вибивають окупантів - Трегубов

08:59 11.11.2025
Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

ОСТАННЄ

Російська електропідстанція "Вешкайма" атакована повторно – ЦПД

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 64 людини, у тому числі 9 дітей

СБУ затримала навідницю з Конотопа, яка встановлювала ретранслятори для навігації російських дронів та ракет

Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено портове обладнання та цивільні судна

Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, ще 11 за добу поранені

Вже подано 5 млн заявок на зимову підтримку - Свириденко

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

У Польщі пошкоджено залізничну колію, Туск не виключає диверсію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА