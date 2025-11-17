Інтерфакс-Україна
Події
07:31 17.11.2025

Окупанти за добу втратили 1 160 осіб та 72 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1 160 осіб та 72 од. спецтехніки
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1 160 окупантів, 2 танка, 3 бронемашини, 17 артсистем, 213 БПЛА, а також 72 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб, танків – 11 355 (+2) од., бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од., артилерійських систем – 34 486 (+17) од., РСЗВ – 1 544 (+1) од., засоби ППО – 1 246 (+2) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од., крилаті ракети – 3 940 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од., спеціальна техніка – 4 000 (+0) од", = сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:25 16.11.2025
Генштаб зафіксував 176 бойових зіткнень упродовж доби

Генштаб зафіксував 176 бойових зіткнень упродовж доби

07:31 16.11.2025
Окупанти за добу втратили 860 осіб та 70 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 860 осіб та 70 од. спецтехніки

08:39 15.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

07:21 15.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

08:46 14.11.2025
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 95 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 95 од. спецтехніки - Генштаб

13:47 13.11.2025
Генштаб: Уражено низку об’єктів на ТОТ Криму, Запоріжжі та території РФ із застосуваням "Фламінго", "Барс"

Генштаб: Уражено низку об’єктів на ТОТ Криму, Запоріжжі та території РФ із застосуваням "Фламінго", "Барс"

08:31 13.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

07:32 13.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб

07:11 12.11.2025
Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 88 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 88 од. спецтехніки

11:06 11.11.2025
Генштаб: Уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини

Генштаб: Уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини

ВАЖЛИВЕ

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

ОСТАННЄ

17 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Балаклії вже 7 постраждалих, серед них двоє дітей

Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок ракетних ударів по Балаклії

Найбільший порт РФ Новоросійськ відновив відвантаження нафти після української атаки

Авіаносець США увійшов до Карибського моря на тлі напруженості у відносинах з Венесуелою

Угрупування ХАМАС буде роззброєне, а Газа демобілізована, заявив Нетаньягу

На Львівщині водій підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими після зупинки за порушення ПДР

Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про атаки РФ на енергосистему та реакцію уряду на розслідування щодо "Енергоатому"

Сибіга: Путіна зупинять два фактори, але союзникам потрібен новий підхід для допомоги Україні

Балаклійська та Ізюмська громади Харківщини залишилися без світла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА