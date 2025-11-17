Окупанти за добу втратили 1 160 осіб та 72 од. спецтехніки

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1 160 окупантів, 2 танка, 3 бронемашини, 17 артсистем, 213 БПЛА, а також 72 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб, танків – 11 355 (+2) од., бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од., артилерійських систем – 34 486 (+17) од., РСЗВ – 1 544 (+1) од., засоби ППО – 1 246 (+2) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од., крилаті ракети – 3 940 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од., спеціальна техніка – 4 000 (+0) од", = сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.