Інтерфакс-Україна
Події
07:31 16.11.2025

Окупанти за добу втратили 860 осіб та 70 од. спецтехніки

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів, 3 бронемашини, 26 артсистем, 409 БПЛА, а також 70 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.25, орієнтовно, склали особового складу – близько 1 158 260 (+880) осіб, танків – 11 353 (+3), бойових броньованих машин – 23 591 (+3), артилерійських систем – 34 469 (+26), РСЗВ – 1 543 (+2), засоби ППО – 1 244 (+0), літаків – 428 (+0), гелікоптерів – 347 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409), крилаті ракети – 3 940 (+0), кораблі/катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 67 464 (+68), спеціальна техніка – 4 000 (+2)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

 

