Інтерфакс-Україна
Події
01:59 16.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 164 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Сьогодні держава-терорист завдала 39 авіаційних ударів, скинула 89 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2659 дронів-камікадзе та здійснили 3355 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31428

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

