Інтерфакс-Україна
Події
00:28 16.11.2025

МЗС Франції: Масовані удари РФ по Києву стали новою ескалацією

Франція засудила нічні масовані удари Росії по Україні з 13 на 14 листопада, які в основному були спрямовані на Київ, його енергетичні об’єкти, житлові райони та лікарню, що призвело до численних жертв і поранених, серед яких є діти, зазначено на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Франції.

"Ці удари безпрецедентного масштабу, що включали приблизно 430 дронів і 18 ракет, запущених у кількох хвилях, становлять нову ескалацію та свідчать, якщо це взагалі ще потрібно було доводити, про відсутність у Росії будь-якої готовності працювати заради миру", — зазначили у МЗС Франції.

Відомство підтвердило "повну солідарність з Україною, її народом та владою, а також із персоналом посольства Азербайджану", що також постраждало в результаті атаки, і наголосило на непохитній підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Франція також пообіцяла продовжувати спільно з партнерами працювати над посиленням підтримки України та тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну.

Джерело: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-frappes-russes-sur-kyiv-15-11-25

Теги: #реакція #франція #атака

