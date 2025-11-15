Інтерфакс-Україна
Події
14:29 15.11.2025

Сили оборони півдня підтвердили відхід з села Нововасилівське Запорізької області

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Підрозділів Сил оборони півдня відійшли з села Нововасилівське Пологівського району Запорізької області на схід від Гуляйполя.

"У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції. Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження", - повідомляється в телеграм-каналі Сил оборони півдня у суботу.

Повідомляється, що минулої доби на олександрівському і гуляйпільському напрямках фронту відбулось майже 40 бойових зіткнень. "Противник не припиняє штурмів наших позицій і спроб інфільтрації вглиб української оборони. За минулу добу зафіксовано більше 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Ворожі втрати склали майже 300 чоловік особового складу та 58 одиниць ОВТ, серед яких – танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка", - йдеться в зведенні.

У той же час OSINT-проєкт DeepState позначає Нововасилівське окупованим вже більше тижня.

Як повідомлялося, DeepState у своєму зведенні повідомив про окупацію російськими військами сусідньої з Нововасилівським Павлівки ще 6 листопада, але Сил оборони півдня тоді спростували цю інформацію і повідомили, що в районі Павлівки "тривають запеклі бої, одна з наших героїчних бригад утримує там оборону". Американський Інститут дослідження війни (ISW) на своїх мапах у щоденних зведеннях позначив Павлівку на кордоні між зоною російської окупації та "сірою зоною" невизначеного контролю, натомість Генеральний штаб ЗСУ – під контролем українських підрозділів.

Зараз на мапах усіх трьох джерел Павлівка та Нововасилівське показані як окуповані.

11 листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російська армія підвищила активність у Запорізькій області. Вона використовує густий туман для інфільтрації між українськими позиціями. За його словами, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти.

До цього речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив, що українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка Запорізької області (останні два також сусідні з Нововасилівським).

12 листопада районі Сили оборони півдня України повідомили, що з метою збереження життя особового складу українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі в районі Рівнопілля Запорізької області, яке знаходиться між Нововасилівським та Гуляйполем.

Теги: #запорізька_область #сили_оборони

