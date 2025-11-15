Інтерфакс-Україна
00:38 15.11.2025

Сили оборони відбили заминулу добу 256 ворожих атак - Генштаб

За минулу добу відбулося 256 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

"Держава-терорист завдала один ракетний та 28 авіаційних ударів, застосувала 20 ракет та скинула 58 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3263 дрони-камікадзе та здійснили 3418 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою у п'ятницю була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 102 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31399

