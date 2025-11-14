Інтерфакс-Україна
17:10 14.11.2025

Зеленський підписав закон про 50 тис. грн на народження дитини та інші виплати на дітей

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає значне підвищення низки виплат, пов’язаних з народженням дитини та доглядом за нею. Це випливає з даних картки відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради, датована 14 листопада.

Нові розміри підвищених виплат почнуть діяти з 1 січня 2026 року:

7 тис. грн — щомісяця допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не є застрахованими та не мають страхового стажу;

50 тис. грн – одноразова допомога при народженні дитини. Виплачується одноразово на першу та кожну наступну дитину;

7 тис. грн — щомісячна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 1 року.

8 тис. грн – щомісячна допомога за програмою "єЯсла" для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років;

8 тис. грн – щомісячна допомога за програмою "єСадок" для догляду за дитиною віком від 4 до 6 років;

5 тис. грн — одноразова допомога для учнів перших класів на придбання шкільного приладдя за програмою "Пакунок школяра".

Також в тексті документа згадується програма "Пакунок малюка". Вона передбачає натуральну або грошову допомоги.

Як повідомлялося, закон було ухвалено 5 листопада 2025 р.

