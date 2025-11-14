Міністр оборони Франції підтвердила зустріч Макрона та Зеленського у Парижі 17 листопада

Президент Франції Емманюель Макрон прийме президента Україна Володимира Зеленського в Парижі у понеділок, 17 листопада, повідомила французька міністерка оборони Катрін Вотрен.

"До речі, президент Макрон прийме президента Зеленського в понеділок, 17 листопада, в Парижі", - сказала вона на пресконференції після зустрічі "Групи п’яти" в Берліні у пятницю.

Вотрен наголосила, що "наша мета – змусити Росію повернутися за стіл мирних переговорів". Також вона запевнила, що Франція буде "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

У зустрічі в Берліні також бере участь верховний представник ЄС Кая Каллас. Міністр оборони України Денис Шмигаль приєднався до засідання через відеозв’язок.

Формат "Великої п’ятірки" було створено рік тому за ініціативою Німеччини та Франції. Він характеризується, перш за все, своєю європейською спрямованістю – зокрема, на підтримку України та європейської безпеки.