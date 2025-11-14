Інтерфакс-Україна
09:54 14.11.2025

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільні кроки для тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Александом Стуббом підтримку України та спільні з партнерами кроки для тиску на Росію.

"Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Знову жахлива атака Росії проти України, наших людей, звичайних житлових будинків. Алекс висловив співчуття всьому українському народові й засудив цей підлий удар росіян. Подякував йому за ці слова підтримки. Ми обговорили подальшу підтримку України в усіх можливих напрямах і наші спільні з партнерами кроки для тиску на Росію. Тільки тиском – санкціями та силою – росіян можна змусити закінчити цю війну, яка нікому, крім них, ніколи не була потрібна. Будемо робити все можливе для цього", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

