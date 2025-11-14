У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

У Києві тривають планові відключення електропостачання, локальні аварійні відключення, що сталися раніше, вже усунені, водночас перебої з опаленням зафіксовані в Деснянському та частині Подільського району, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Локальні аварійні відключення, що сталися внаслідок атаки, усунули. Перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району. Комунальники працюють, щоб повернути тепло. Перебоїв з водопостачанням не фіксуємо", - зазначено в повідомленні.