Інтерфакс-Україна
Події
01:03 14.11.2025

У Дніпровському районі Києва БпЛА влучив у житловий будинок - влада

1 хв читати

У Дніпровському районі столиці, за попередньою інформацією, безпілотний літальний апарат (БпЛА) влучив у житловий будинок.

"У Дніпровському районі виклик медиків. Встановлюється інформація", — зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко у дописі в Телеграм.

Пізніше він уточнив: "За попередньою інформацією у Дніпровському районі влучання БпЛА у житловий будинок".

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, уламки потрапили у п’ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі, а у Дарницькому районі палає автомобіль.

"Екстрені служби прямують на місця", — повідомив мер.

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/1991

https://t.me/tkachenkotymur/1992

https://t.me/vitaliy_klitschko/5670

Теги: #київ #наслідки #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:22 14.11.2025
Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі Києва, двоє постраждалих у Дніпровському районі – Кличко

Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі Києва, двоє постраждалих у Дніпровському районі – Кличко

01:16 14.11.2025
У Подільському районі Києва загорівся житловий будинок

У Подільському районі Києва загорівся житловий будинок

00:08 14.11.2025
В столиці працює ППО - КМВА

В столиці працює ППО - КМВА

14:28 13.11.2025
Ще сім укриттів нового покоління у школах і садках планують звести у Києві до кінця року - КМДА

Ще сім укриттів нового покоління у школах і садках планують звести у Києві до кінця року - КМДА

20:42 12.11.2025
У Києві будуть частково компенсувати вартість відпочинку та навчання для киян – Захисників та Захисниць, повідомляє влада

У Києві будуть частково компенсувати вартість відпочинку та навчання для киян – Захисників та Захисниць, повідомляє влада

19:31 12.11.2025
Кличко обговорив з керівництвом групи ЄБРР подальше співробітництво та втілення наявних проєктів

Кличко обговорив з керівництвом групи ЄБРР подальше співробітництво та втілення наявних проєктів

18:11 12.11.2025
Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генплану - головний архітектор

Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генплану - головний архітектор

15:05 11.11.2025
Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" в Росії

Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" в Росії

12:50 11.11.2025
В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

10:42 11.11.2025
Поліція затримала у Києві чотирьох рекетирів, які вимагали у чоловіка $50 тис

Поліція затримала у Києві чотирьох рекетирів, які вимагали у чоловіка $50 тис

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

ОСТАННЄ

США розпочали операцію "Південний спис" для боротьби з наркотиками у Західній півкулі

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

Ветеран Kraken з ампутацією представляє Україну на чемпіонаті світу з джиу-джитсу

Федоров: РФ застосовує дальнобійні оптоволоконні дрони для загрози українській логістиці

ЗСУ представили наукове дослідження протистояння російській агресії

Американська компанія Carlyle вивчає можливість купівлі закордонних активів "ЛУКОЙЛ" - ЗМІ

В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих — МВС

Поки конкретики по кандидатурах на посаду глави Міненерго немає – Герус

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА