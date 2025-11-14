У Дніпровському районі Києва БпЛА влучив у житловий будинок - влада

У Дніпровському районі столиці, за попередньою інформацією, безпілотний літальний апарат (БпЛА) влучив у житловий будинок.

"У Дніпровському районі виклик медиків. Встановлюється інформація", — зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко у дописі в Телеграм.

Пізніше він уточнив: "За попередньою інформацією у Дніпровському районі влучання БпЛА у житловий будинок".

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, уламки потрапили у п’ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі, а у Дарницькому районі палає автомобіль.

"Екстрені служби прямують на місця", — повідомив мер.

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/1991

https://t.me/tkachenkotymur/1992

https://t.me/vitaliy_klitschko/5670