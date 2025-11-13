Інтерфакс-Україна
Події
20:48 13.11.2025

Єрмак повідомив про повернення з ТОТ ще одного підлітка

1 хв читати
Єрмак повідомив про повернення з ТОТ ще одного підлітка
Фото: сайт Президента України

Одного підлітка з мамою вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"17-річний хлопець провів понад три роки в окупації - в атмосфері постійного тиску окупаційної влади та страху примусової мобілізації до армії РФ. Російські військові регулярно ходили по домівках: перевіряли документи, проводили обшуки та допити. Навіть говорити українською було небезпечно, проте хлопець все одно навчався онлайн в українському коледжі", - написав Єрмак в Телеграм у четвер.

Він подякував Українській мережі за права дитини та благодійному фонду "Хуманіті" за допомогу в порятунку родини.Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого Єрмак повідомив ще про 90 і дві групи дітей без уточнення їх чисельності, а начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін – про чотирьох, і крім того про групу дітей віком від 10 до 17 років, не уточнивши їх чисельність.

Теги: #репатриація #діти #тот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:05 13.11.2025
Зеленський щодо повернення українських дітей: Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей

Зеленський щодо повернення українських дітей: Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей

22:22 11.11.2025
У межах ініціативи Bring Kids Back UA врятовано велику групу дітей з окупованих територій - Єрмак

У межах ініціативи Bring Kids Back UA врятовано велику групу дітей з окупованих територій - Єрмак

13:22 11.11.2025
Постраждалі від війни діти зможуть отримати послуги з оздоровлення - Мінсоцполітики

Постраждалі від війни діти зможуть отримати послуги з оздоровлення - Мінсоцполітики

11:46 08.11.2025
У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

20:40 07.11.2025
Єрмак: Ще одного юнака вдалося врятувати з ТОТ

Єрмак: Ще одного юнака вдалося врятувати з ТОТ

14:37 05.11.2025
В Україну вдалося повернути 1744 дітей - Єрмак

В Україну вдалося повернути 1744 дітей - Єрмак

19:25 04.11.2025
До України вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій – Єрмак

До України вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій – Єрмак

19:11 04.11.2025
Більшість українських підлітків, які мають слабкий зв’язок з батьками, мають значний рівень стресу – соцдослідження

Більшість українських підлітків, які мають слабкий зв’язок з батьками, мають значний рівень стресу – соцдослідження

13:50 03.11.2025
Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

17:49 31.10.2025
Депортовані в РФ вихованці Новопетрівської спецшколи повернулися в Україну

Депортовані в РФ вихованці Новопетрівської спецшколи повернулися в Україну

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Поки конкретики по кандидатурах на посаду глави Міненерго немає – Герус

Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

Кабмін погодив залучення 100 млн євро гранту від Франції на відновлення інфраструктури у 2026-2027 роках

Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

Україна має намір домовитися з Руандою про взаємне скасування віз для предʼявників диппаспортів

Зеленський в неділю відвідає Грецію

Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Рух поїздів до Шостки та Павлограда відновиться після дозволу військових — "Укрзалізниця"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА