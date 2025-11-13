Єрмак повідомив про повернення з ТОТ ще одного підлітка

Фото: сайт Президента України

Одного підлітка з мамою вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"17-річний хлопець провів понад три роки в окупації - в атмосфері постійного тиску окупаційної влади та страху примусової мобілізації до армії РФ. Російські військові регулярно ходили по домівках: перевіряли документи, проводили обшуки та допити. Навіть говорити українською було небезпечно, проте хлопець все одно навчався онлайн в українському коледжі", - написав Єрмак в Телеграм у четвер.

Він подякував Українській мережі за права дитини та благодійному фонду "Хуманіті" за допомогу в порятунку родини.Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого Єрмак повідомив ще про 90 і дві групи дітей без уточнення їх чисельності, а начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін – про чотирьох, і крім того про групу дітей віком від 10 до 17 років, не уточнивши їх чисельність.

