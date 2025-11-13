У лікарні помер підліток, поранений внаслідок удару ворожого дрона по Рубіжному 10 листопада

У лікарні від отриманих травм помер 16-річний хлопець, який постраждав внаслідок удару російського дрона по цивільному авто у с. Рубіжне Чугуївського району Харківської області 10 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, 10 листопада, близько 18:45, російський fpv-дрон поцілив у цивільний автомобільу селі Рубіжне Чугуївського району Харківської області.

Поранення отримали двоє чоловіків віком 24 та 42 років, а також 16-річний юнак.