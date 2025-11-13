Інтерфакс-Україна
Події
15:46 13.11.2025

У лікарні помер підліток, поранений внаслідок удару ворожого дрона по Рубіжному 10 листопада

1 хв читати

У лікарні від отриманих травм помер 16-річний хлопець, який постраждав внаслідок удару російського дрона по цивільному авто у с. Рубіжне Чугуївського району Харківської області 10 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, 10 листопада, близько 18:45, російський fpv-дрон поцілив у цивільний автомобільу селі Рубіжне Чугуївського району Харківської області.

Поранення отримали двоє чоловіків віком 24 та 42 років, а також 16-річний юнак.

Теги: #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:13 13.11.2025
Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

12:20 12.11.2025
Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрічався з оборонцями Вовчанська

Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрічався з оборонцями Вовчанська

09:33 12.11.2025
У Харківській області 5 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

У Харківській області 5 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

17:24 11.11.2025
Росіяни намагаються триматися у північних районах Куп'янська, ЗСУ ефективно вибивають окупантів - Трегубов

Росіяни намагаються триматися у північних районах Куп'янська, ЗСУ ефективно вибивають окупантів - Трегубов

08:59 11.11.2025
Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

09:18 10.11.2025
Дві жінки постраждали у Харківській області внаслідок нічної атаки БпЛА

Дві жінки постраждали у Харківській області внаслідок нічної атаки БпЛА

09:08 08.11.2025
Десятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова - ДСНС

Десятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова - ДСНС

21:46 07.11.2025
Четверо постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по передмістю Харкова

Четверо постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по передмістю Харкова

14:50 07.11.2025
У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

08:18 07.11.2025
Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

ВАЖЛИВЕ

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

ОСТАННЄ

Мешканка Костянтинівки 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі

Законопроєкт про адаптацію військових до цивільного життя готується в Раді – нардеп Тарасенко

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі, містян просять зачинити вікна

Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

Кабмін виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА