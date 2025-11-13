Інтерфакс-Україна
Події
10:42 13.11.2025

Зеленський щодо заморожених активів РФ: Для росіян буде великою втратою, якщо ми зможемо отримати ці гроші

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський вважає "дуже важливим" питання заморожених російських активів, оскільки їх передача Україні в тому чи іншому вигляді буде "великою втратою для Путіна і людей з його кола".

"Для росіян буде дуже великою втратою, якщо ми зможемо так чи інакше отримати ці гроші. Чи це буде позика під гарантії інших країн, чи інший варіант. Але якщо ми зможемо отримати ці 140–160 млрд, це буде великою втратою для Путіна і людей з його кола. Ви знаєте, що це їхні гроші. І тому це справді дестабілізує їхню систему, їхню кліку. Тому я вважаю, що це дуже важливо", - написав він у телеграм-каналі у четвер вранці.

Зеленський також вважає передачу активів до України "великою санкцією" проти РФ.

"І це насправді великі санкції. Заморозити гроші – це одне, а віддати їх Україні – зовсім інше. Не тільки на зброю. Ми будемо виробляти в Україні на ці гроші. Ми отримаємо якийсь пакет від PURL, протиповітряну оборону – це не тільки наступальна зброя. Ми купуватимемо ракети, засоби ППО, щоб захистити енергетику тощо. Це буде важливим сигналом для Росії: дивіться, якщо ви продовжите, ви втратите від 35 до 80 млрд наступного року на торгівлі енергоносіями – залежно від того, як спрацюють санкції, – і плюс 140 млрд на заморожених активах. Це важливий інструмент для встановлення миру", - наголосив очільник Української держави.

