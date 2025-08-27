Інтерфакс-Україна
19:26 27.08.2025

Угорщина подала позов проти ЄС – оскаржує використання доходів заморожених активів РФ

Уряд Угорщини намагається оскаржити у суді рішення Європейського Союзу про використання доходів від заморожених активів Росії для фінансування допомоги Україні, зазначаючи, що рішення було прийнято в обхід Будапешта, повідомляє угорське видання на Portfolio.

"Угорщина подала позов проти Ради Європейського Союзу та Європейського фонду миру (EPF) до Люксембурзького регіонального суду, оскаржуючи використання доходів заморожених активів російського центрального банку в Україні", - йдеться у повідомленні видання на сайті у середу.

Повідомляється, що позов уряд проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана подав ще у липні. У позові вимагається скасувати рішення Ради ЄС, прийняте в травні 2024 року - воно дозволило фінансувати військову допомогу Україні за рахунок оподаткування прибутків від заморожених активів РФ. Зазначається, що це рішення забезпечує щорічне безперервне джерело в розмірі 3-5 млрд євро на військову підтримку України.

Проте під час ухвалення рішення про виплати з активів Угорщина утрималася від голосування. Це дало ЄС підставу заявити, що рішення ухвалене, а позиція Угорщини не має значення.

Зазначається, що судовий процес може бути складним і тривалим. По-перше, розгляд у Суді ЄС може тривати роками. Крім того, процедуру використання доходів від активів ЄС вже змінили. Частина з цих грошей передається Україні на невійськові потреби, тому що саме повинен буде скасувати суд у разі позитивного рішення, не ясно.

За даними ЗМІ, з початку 2025 року Євросоюз переказав Україні 10,1 млрд євро в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд країнами G7, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро. Фінансування надається за рахунок заморожених активів РФ - точніше, доходів від заморожених у європейських банках коштів Росії.

Зокрема, у липні до держбюджету України надійшло 1 млрд євро від Європейського Союзу за цією програмою. Минулий транш на таку ж суму надійшов у червні.

 

Теги: #угорщина #заморожені_активи

