17:08 10.10.2025

Питання про спрямування російських заморожених активів для підтримки України близьке до вирішення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання щодо спрямування російських заморожених активів на підтримку і відновлення України наближається до вирішення.

"Окремо й детально (обговорювалося – ІФ-У) – питання щодо спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки оборони України і відновлення після російських ударів", - написав він у телеграмі у п’ятницю за підсумками наради щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці.

"Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає. Це абсолютно справедливо, щоб Росія платила за війну, яку розпочала, затягує та веде відверто терористично", - наголосив Зеленський.

