Події

10:12 13.03.2025

Національні збори Франції закликають конфіскувати заморожені активи РФ

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Національні збори Франції закликають конфіскувати заморожені активи РФ

Депутати нижньої палати французького парламенту - Національних зборів - ухвалили резолюцію про посилення підтримки України з вимогою конфіскувати заморожені російські активи, повідомляє газета Le Figaro в четвер.

Остаточний текст "рішуче закликає Європейський Союз і його держави-члени невідкладно розпочати вилучення заморожених російських активів (...) з метою фінансування військової підтримки України".

"Значення резолюції здебільшого символічне, але депутати розраховують, що вона дасть їм змогу чинити тиск на курс уряду", - зазначає газета.

Згідно з повідомленням, з цього питання, як і щодо оборони Європи та підтримки вступу України до ЄС, парламентарії продемонстрували значні розбіжності.

Текст було затверджено 288 голосами "за", 54 депутати проголосували проти. Резолюцію підтримали прихильники президента республіки Еммануеля Макрона, соціалісти, екологи та праві партії "Республіканці" і "Горизонти". Крайньо ліва "Нескорена Франція" і комуністи голосували проти резолюції. Депутати від вкрай правого "Національного об'єднання" утрималися, інформує Le Figaro.

Напередодні офіційний представник французького уряду Софі Пріма у зв'язку з обговоренням цього питання в Національних зборах заявила, що керівництво Франції не підтримує конфіскацію заморожених російських активів. "Ні, уряд не підтримує вилучення російських авуарів", - сказала Пріма в ефірі радіостанції Sud Radio. Представник додала, що арешт заморожених активів "являє собою серйозні системні ризики".

Теги: #заморожені_активи #активи_рф

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