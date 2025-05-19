Фінляндія постачатиме боєприпаси Україні за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів РФ

Фінляндію обрано однією з держав, що впроваджують заходи Європейського Союзу щодо постачання Україні оборонних матеріалів за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Як повідомляється на сайті фінського уряду, Фінляндія уклала угоду з Європейською комісією про постачання Україні боєприпасів. Боєприпаси будуть закуповуватися у фінських постачальників, а закупівля буде фінансуватися за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів, які будуть спрямовані через Європейський фонд миру (EPF). Вартість угоди становить EUR90 млн.

"Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування підтримки Фінляндії Україні. Кошти надходять із заморожених російських активів. Продукція закуповується у фінської промисловості для підвищення зайнятості вдома та надсилається до України для допомоги її обороні. Я дуже задоволений результатом", – сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Він підкреслив, що підтримка України з боку Фінляндії є непохитною та сильною цей новий пакет поряд з фінською національною програмою підтримки на суму 660 мільйонів євро зміцнить зв’язки між фінською промисловістю та підтримкою України з боку Фінляндії.

"Це чудовий приклад можливостей фінської оборонної промисловості, і це показує, що наші інвестиції у виробничі потужності боєприпасів окупаються", – сказав міністр Хаккянен.

Подальша інформація щодо змісту, способу чи графіка поставок не надаватиметься.