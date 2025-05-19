Інтерфакс-Україна
Події
11:04 19.05.2025

Фінляндія постачатиме боєприпаси Україні за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів РФ

1 хв читати
Фінляндія постачатиме боєприпаси Україні за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів РФ

Фінляндію обрано однією з держав, що впроваджують заходи Європейського Союзу щодо постачання Україні оборонних матеріалів за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Як повідомляється на сайті фінського уряду, Фінляндія уклала угоду з Європейською комісією про постачання Україні боєприпасів. Боєприпаси будуть закуповуватися у фінських постачальників, а закупівля буде фінансуватися за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів, які будуть спрямовані через Європейський фонд миру (EPF). Вартість угоди становить EUR90 млн.

"Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування підтримки Фінляндії Україні. Кошти надходять із заморожених російських активів. Продукція закуповується у фінської промисловості для підвищення зайнятості вдома та надсилається до України для допомоги її обороні. Я дуже задоволений результатом", – сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Він підкреслив, що підтримка України з боку Фінляндії є непохитною та сильною цей новий пакет поряд з фінською національною програмою підтримки на суму 660 мільйонів євро зміцнить зв’язки між фінською промисловістю та підтримкою України з боку Фінляндії.

"Це чудовий приклад можливостей фінської оборонної промисловості, і це показує, що наші інвестиції у виробничі потужності боєприпасів окупаються", – сказав міністр Хаккянен.

Подальша інформація щодо змісту, способу чи графіка поставок не надаватиметься.

Теги: #заморожені_активи #боєприпаси #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 12.05.2025
ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

13:52 07.05.2025
Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

10:49 05.05.2025
ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

20:18 29.04.2025
В Україну доставлено чергову партію боєприпасів в рамках контракту ДПСУ з PHU Lechmar на 23 млрд грн

В Україну доставлено чергову партію боєприпасів в рамках контракту ДПСУ з PHU Lechmar на 23 млрд грн

19:36 24.04.2025
Фінляндія і Норвегія планують побудувати залізничне сполучення для військових потреб

Фінляндія і Норвегія планують побудувати залізничне сполучення для військових потреб

18:53 23.04.2025
Данія спрямує понад 300 млн крон на артилерійські боєприпаси для України - Міноборони

Данія спрямує понад 300 млн крон на артилерійські боєприпаси для України - Міноборони

18:21 22.04.2025
У РФ сталося детонація боєприпасів на 51-му арсеналі ГРАУ – ЦПД

У РФ сталося детонація боєприпасів на 51-му арсеналі ГРАУ – ЦПД

15:28 16.04.2025
Фінляндія продовжує закриття кордону з РФ на тлі ризику "інструменталізованої" міграції

Фінляндія продовжує закриття кордону з РФ на тлі ризику "інструменталізованої" міграції

14:54 16.04.2025
Електрокабель між Естонією та Фінляндією EstLink 2 планують відновити до 15 липня

Електрокабель між Естонією та Фінляндією EstLink 2 планують відновити до 15 липня

10:27 15.04.2025
В Курську є влучання у склад боєприпасів

В Курську є влучання у склад боєприпасів

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

ОСТАННЄ

Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: Підтримуємо рішення Генштабу

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Іспанський мовник RTVE закликає до обговорення впливу збройних конфліктів на телеголосування на "Євробаченні"

Умєров провів зустріч з виробником ЗРК Patriot щодо посилення захисту неба України

Бюро Бернської конвенції виступило проти будівництва військового меморіального цвинтаря в Мархалівському лісі – КЕКЦ

Голова "ПлейСіті" може мати двох заступників

Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу - Сибіга

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

СБУ за допомогою дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі

Австралія не розкриватиме деталей поставок списаних танків Abrams до України, у США висловлюють сумнів щодо їх користі - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА