08:31 13.11.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 226 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 четверга. 

"Вчора противник завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

