Сибіга поділився з главою МЗС Саудівської Аравії думками щодо того, як країни Затоки можуть сприяти досягненню миру в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом на полях міністерської зустрічі країн "Групи семи", обговорили зокрема мирні зусилля.

"Я був радий зустрітися з Його Високістю принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом і обговорити перспективи поглиблення співпраці між Україною та Саудівською Аравією. Я привітав позитивну роль Королівства у мирних зусиллях та гуманітарній допомозі в Газі та у війні Росії проти України", - написав міністр у соцмережі Х.

Сибіга також поділився думками щодо наступних кроків на шляху до всеосяжного і справедливого миру для України та щодо того, як Саудівська Аравія і країни Затоки можуть сприяти його досягненню.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11-12 листопада відвідує Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" на запрошення канадської колеги Аніти Ананд.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 проходить з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1988706706160042386?s=46&t=gK5Retoh38mugckVdcn-5A