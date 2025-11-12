Інтерфакс-Україна
Події
21:40 12.11.2025

"Полтаваобленерго" спростувала власну інформацію про відсутність постачання е/е з ОЕС України після обстрілів РФ 8 листопада

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

АТ "Полтаваобленерго" спростувало інформацію на власному сайті про відсутність постачання електричної енергії з Обєднаної енергетичної системи (ОЕС) України після масованої атаки РФ на енергетичні об'єкти 8 листопада.

"На офіційному сайті АТ "Полтаваобленерго" сьогодні була некоректно опублікована новина про те, що у Полтавської області "стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи України", - повідомили у товаристві ввечері у середу.

В компанії зазначили, що вказана інформація не відповідає дійсності, і Полтавщина залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК "Укренерго", так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів (обленерго суміжних областей).

В обленерго пояснили, що форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки 8 листопада, справді тимчасово спричиняли труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області. Зокрема, найскладнішою була ситуація у місті Кременчук. Але завдяки невідкладним аварійно-відновлювальним роботам ця проблема була оперативно вирішена.

"Станом на сьогодні, всі абоненти АТ "Полтаваобленерго" – мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося раніше з посиланням на інформацію "Полтаваобленерго" на власному сайті компанії, компанія втратила можливість отримувати електричну енергію з Об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС) після масованої атаки РФ на енергетичні об'єкти в ніч на 8 листопада.

"Полтаваобленерго" повідомляє про виникнення форс-мажорних обставин 08.11.2025 року (близько 5 години ранку) у зв’язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами. Через дані обставини, у Товариства стала відсутня можливість отримувати е/е з ОЕС, у тому числі належної якості", - зазначили у товаристві.

Компанія пояснила, що на підставі викладених обставин, термін виконання зобов’язань обленерго за діючими договорами про надання послуг з розподілу е/е був відкладеним та надалі відкладається до усунення пошкоджень в енергосистемі та відновлення електромереж.

 

