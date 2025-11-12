Тепло утримається в Україні найближчими днями, у п'ятницю припиняться дощі

Невеликі дощі очікуються в четвер, 13 листопада, у більшості областей України, в західних, а вночі й у південних областях без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у західних та місцями північних областях туман.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

В Києві 13 листопада очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період спостережень в Києві найвища температура 13 листопада була 15,8° тепла в 2010р., найнижча - 13,2° морозу в 1993р.

У п’ятницю, 14 листопада, в Україні без опадів.

Вночі та вранці у південних та південно-східних областях місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 8-13°, на Прикарпатті до 15°.

В Києві 14 листопада без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 8-10°.