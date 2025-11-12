ПС ЗСУ: Станом на 9:00 середи знешкоджено 90 ворожих БпЛА, є влучання на 19 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони у ніч проти середи знешкодили 90 із 121 ворожого БпЛА, що атакували Україну, є влучання на 19 локаціях та падіння уламків - на одній, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 12 листопада (з 19:00 11 листопада) противник атакував 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході, півдні та центрі країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.