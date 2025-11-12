Сили оборони відбили атаки росіян ще на 10 напрямках, 206 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки ще на 10 напрямках, загалом за добу відбулося 206 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 206 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 22 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіабомб, здійснив 2809 ударів дронами-камікадзе та 3231 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 10 атак російських загарбників. Ворог здійснив 142 обстріли, зокрема три з реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського, чотири боєзіткнення досі тривають.

На куп’янському напрямку противник здійснив 17 атак на позиції українських військ у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового. Дотепер триває дев’ять бойових зіткнень.

На лиманському напрямку російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр. Одне бойове зіткнення продовжується.

На слов’янському напрямку українські військові відбили вісім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Сили оборони дотепер відбивають ще дві атаки противника.

На олександрівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого. Бої продовжуються у двох локаціях.

На гуляйпільському напрямку українські військові відбили три атаки в районі населеного пункту Зелений Гай.

На оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції українських оборонців у бік населеного пункту Приморське.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02bxGtxGvNEGrzsWtHTqzNuVgTcsJ241WwrUva8rQWLtfpADr2tFBYseJzNLrwBbPFl