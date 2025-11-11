Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

НЕК "Укренерго" у середу застосовуватиме обмеження електроспоживання всю добу у більшості областей

Як зазначає компанія в своєму повідомленні в Телеграм-каналі у вівторок, обмеження стосуватимуться як населення, так і промисловості.

Побутових споживачів обмежуватимуть від 2 до 4 черг одночасно.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - наголошує "Укренерго".