Інтерфакс-Україна
Події
18:21 11.11.2025

Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

1 хв читати
Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

НЕК "Укренерго" у середу застосовуватиме обмеження електроспоживання всю добу у більшості областей

Як зазначає компанія в своєму повідомленні в Телеграм-каналі у вівторок, обмеження стосуватимуться як населення, так і промисловості.

Побутових споживачів обмежуватимуть від 2 до 4 черг одночасно.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - наголошує "Укренерго".

Теги: #обмеження #укренерго #електроенергія

