15:31 11.11.2025

САП: 44 млн грн за угодами про визнання винуватості перераховано у фонд Стерненка для закупівлі FPV-дронів

Антикорупційні органи перерахували 44 млн грн за результатами укладених угод про визнання винуватості в благодійний фонд "Спільнота Стерненка", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"За результатами укладених угод про визнання винуватості у справах САП та НАБУ, які затверджені ВАКС, 44 млн грн перераховано в благодійний фонд "Спільнота Стерненка" на закупівлю FPV-дронів воїнам ЗСУ", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Загалом, як повідомляється, протягом останніх трьох років за угодами, укладеними прокурорами САП, на потреби Сил оборони України передано близько 2,9 млрд грн.

Теги: #перерахування #сап #спільнота_стерненка

