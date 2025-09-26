Міноборони та "Спільнота Стерненка" підписали Меморандум про співпрацю

Міністерство оборони України та благодійний фонд “Спільнота Стерненка” підписали Меморандум про співпрацю, повідомляє у п’ятницю пресслужба міністерства.

“Метою Меморандуму є консолідація зусиль для зміцнення обороноздатності України, відсічі збройній агресії, розвитку співпраці із органами державної влади та міжнародними організаціями”, – вказується у повідомленні на сайті Міноборони.

Документ підписали перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та виконавчий директор БФ “Спільнота Стерненка” Олександр Скарлат.

“Важливим завданням для оборонного відомства є підвищення відкритості у відносинах із суспільством. Маємо ширше залучати до вирішення проблемних питань сьогодення проактивну українську спільноту. Разом ми зможемо зробити більше. Це нові можливості для спільних проєктів націлених на ще більшу згуртованість українського суспільства та зміцнення стійкості держави”, – наголосив Гаврилюк.