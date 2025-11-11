Інтерфакс-Україна
Події
15:14 11.11.2025

На Запоріжжі для збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля декількох н.п. - Волошин

На Запоріжжі для збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля декількох н.п. - Волошин
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

На Запоріжжі декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Для збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Яблукове, Успенівка, Новомиколаївка.

Як повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій.

Так, за минулі декілька діб тут зафіксовано до сотні бойових зіткнень.

"Внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на наші позиції (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2000 боєприпасів) і фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, з метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Яблукове, Успенівка, Новомиколаївка", - заявив речник.

Він наголосив , що росіяни намагаються завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіяють їхнім спробам це зробити.

"За Яблукове, Рівнопілля та Солодке тривають жорстокі бої", - заявив Волошин.

Також він додав, що противник зі східного напрямку намагається охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.

"Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові та інші підрозділи", - наголосили у ЗСУ.

