Інтерфакс-Україна
Події
14:46 11.11.2025

Зеленський підписав закон що до посилення контролю за прозорістю місцевого самоврядування – віце-прем'єр

2 хв читати
Зеленський підписав закон що до посилення контролю за прозорістю місцевого самоврядування – віце-прем'єр

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №14048 щодо забезпечення законності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, повідомив у вівторок віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Сьогодні президент України підписав Закон №14048 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування". Вдячні президенту за підтримку важливого етапу реформи, над якою ми системно працювали разом із народними депутатами, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування та експертами", - написав він у Телеграмі.

Він зазначив, що затвердження закон є значною подією для громад, оскільки вони отримають "більш передбачуване, підзвітне й ефективне врядування".

"Також закон відкриває можливість для отримання в межах Ukraine Facility чергову підтримку від ЄС. Ухвалення Закону – це ще один крок до європейських стандартів публічного врядування", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялось, 4 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення законності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування. За відповідний законопроєкт №14048 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення законності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування в цілому проголосували 250 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Закон запроваджує систему контролю за законністю та прозорістю актів органів місцевого самоврядування та визначає порядок здійснення державного нагляду за ними. Документ містить положення щодо формування кадрового резерву для призначення голів районних державних адміністрацій та визначає вимоги до кандидатів.

Ухвалення законопроєкту є частиною зобов'язань України у межах програми Ukraine Facility (програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу – ІФ-У).

Теги: #указ #кулеба #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 11.11.2025
Зеленський: 11 закладів на Херсонщині мають підземні лікарні

Зеленський: 11 закладів на Херсонщині мають підземні лікарні

13:44 11.11.2025
Зеленський анонсував на п'ятницю спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

Зеленський анонсував на п'ятницю спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

13:41 11.11.2025
Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

13:25 11.11.2025
Зеленський повідомив про підготовку рішень, які мають посилити Херсон

Зеленський повідомив про підготовку рішень, які мають посилити Херсон

20:30 10.11.2025
Зеленський: Фактично кожного дня Україна застосовує далекобійні санкції проти РФ

Зеленський: Фактично кожного дня Україна застосовує далекобійні санкції проти РФ

20:25 10.11.2025
Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба - Зеленський

Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба - Зеленський

20:21 10.11.2025
Зеленський: Потрібні будь-які результативні дії проти корупції

Зеленський: Потрібні будь-які результативні дії проти корупції

19:53 10.11.2025
Зеленський обговорив із спікеркою парламенту Сербії процес євроінтеграції

Зеленський обговорив із спікеркою парламенту Сербії процес євроінтеграції

16:38 09.11.2025
Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

14:54 08.11.2025
Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

ВАЖЛИВЕ

На Запоріжжі для збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля декількох н.п. - Волошин

Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

ОСТАННЄ

Фігурант справи "Мідас" Пушкар перебуває у Варшаві у відрядженні – джерела

САП: 44 млн грн за угодами про визнання винуватості перераховано у фонд Стерненка для закупівлі FPV-дронів

"Прометей" придбав 35 електромобілів і впровадить ШІ для перевезень

ЦПД спростувало російський фейк про українських військових, які нібито зізналися що отримували накази "розстрілювати цивільних"

На Запоріжжі для збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля декількох н.п. - Волошин

Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" в Росії

Заступник міністра фінансів анонсував купівлю двоповерхових вагонів

Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

У Запоріжжі викрили угрупування, яке налагодило переправку ухилянтів за кордон та сприяло дезертирству військових – ДБР

Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА