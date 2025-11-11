Зеленський повідомив про підготовку рішень, які мають посилити Херсон

Президент України Володимир Зеленський у третю річницю визволення Херсону від окупантів відзначив державними нагородами військових і цивільних, а також повідомив про підготовку рішень, які мають посилити місто.

"Сьогодні ми проведемо тут, в Херсоні, спеціальну нараду місцевих посадовців, відповідальних за безпеку представників, передусім представників безпілотної складової наших сил оборони України. Представників спецслужб. Ми готуємо рішення, які мають посилити Херсон", - сказав Зеленський під час церемонії нагородження.

Президент подякував людям, які захищають життя та живуть заради України, а також вчителям, дітям, лікарям, фермерам зі Херсону.

"Ви зберегли цілісність України. Ви серед тих, хто зберегли цю цілісність нашої держави. І відновили надію на перемогу. Це так важливо. Я вам вдячен за всі ці роки", - наголосив президент.

Він також попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих.