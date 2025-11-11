Генштаб зафіксував упродовж доби 170 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 170 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб