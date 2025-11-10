Інтерфакс-Україна
20:21 10.11.2025

Зеленський: Потрібні будь-які результативні дії проти корупції

Зеленський: Потрібні будь-які результативні дії проти корупції
Фото: https://www.president.gov.ua/

Необхідні результативні дії проти корупції, НАЕК "Енергоатом" зараз забезпечує найбільшу частку енергогенерації, і пріоритетом є чистота компанії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує в Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він наголосив, що кожний, "хто будував схеми повинен отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути".

Глава держави також зауважив, що урядовці повинні працювати разом з НАБУ, правоохоронними органами.

"І так працювати, як це потрібно для результату", - додав він.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Деталі згодом", - йшлося в повідомленні.

 

