Страховий форум ООН рекомендує створити міжнародну робочу групу з питань кліматичних ризиків

Програма Організації об'єднаних націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) провела Форум з питань переходу до страхування (FIT), на якому було рекомендовано створити міжнародну робочу групу з питань стійкості до зміни клімату та страхування в перехідний період, повідомляє сайт Reinsurance News.

Ця робоча група об'єднає страховиків, інший фінансовий сектор, регуляторні органи, уряди, бізнес, громадянське суспільство та міжнародні організації. Вона оцінюватиме та складатиме карту ризиків, збитків та прогалин у страховому покритті, пов'язаних зі зміною клімату, в різних регіонах, секторах та з різними рівнями доходів за різних кліматичних та екологічних сценаріїв, забезпечуючи основу для справедливих та ефективних стратегій розподілу ризиків.

У комюніке COP30 зі страхування під назвою "Страхування переходу" міститься заклик до скоординованого підходу до зниження кліматичних ризиків, підвищення страхування та сприяння інклюзивним, стійким та сталим громадам та економікам. Ця заява передує Конференції ООН зі зміни клімату (COP30) 2025 року в Белені, Бразилія.

У заяві наголошується на потрійній функції страхового сектора як менеджера ризиків, носія ризиків та інституційного інвестора. Також наголошується на необхідності визнання цих функцій та експертизи в міжнародних політичних рамках та інтеграції в національні стратегії та плани дій щодо клімату та біорізноманіття.