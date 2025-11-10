Кличко на інвестфорумі в Берліні сподівається залучити кошти на відновлення та розвиток Києва

Мета Інвестиційного форуму Києва, який стартує 12 листопада і вперше відбудеться у Берліні, – залучити кошти на повоєнне відновлення та розвиток столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Після форумів у Брюсселі в 2022 та 2023 рр. цьогоріч подія вперше відбудеться в Берліні – місті, що символізує відновлення, інновації та партнерство. На заході, зокрема, обговорять інвестиції в інфраструктуру, економіку та інноваційні проєкти в Києві. Також важливою темою стане соціальне підприємництво як одна з основ відновлення", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що Європа зацікавлена в успішній Україні, тому цьогорічний інвестфорум відбудеться під гаслом "Інвестуємо у стійкість. Формуємо майбутнє".

"Уже вдев’яте Київський інвестиційний форум збирає лідерів задля формування спільного бачення відновлення та стійкості. Від Києва до Брюсселя. А тепер і до Берліна. Наша співпраця відображає стійкість і силу партнерства. Разом ми сильніші й ефективніші. Європа зацікавлена в успішній Україні", – зазначив Кличко.

Інвестиційний форум міста Києва започатковано столичною мерією у 2012 році. Через повномасштабне вторгнення в 2022-2023 рр. форум проводили в Брюсселі на запрошення мера міста Філіпа Клоза.

Торік загальний пакет інвестицій, залучених на інвестфорумі для посилення стійкості та швидшої відбудови Києва, становив близько EUR1,1 млрд. Також було погоджено співпрацю з ЄБРР у напрямах енергетичної безпеки для забезпечення стабільної життєдіяльності української столиці.