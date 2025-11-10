Інтерфакс-Україна
Події
13:44 10.11.2025

Загальні темпи просування ворога минулого тижня зросли на 43% переважно за рахунок півночі Донеччини та Мілового – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 89,8 кв. км за минулий тиждень з ранку понеділка, 3 листопада, по ранок понеділка, 10 листопада, що на 43,4% більше ніж позаминулого тижня, коли ворог зайняв 62,63 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому темпи просування на новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні кордони Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей продовжили знижуватись: там, а також на інших напрямках у Запорізькій області противник зайняв минулого тижня 19,45 кв км, тоді як позаминулого тижня 34,34 кв. км, а за тиждень перед тим - 52,36 км.

Найсуттєвіше зростання здобутків окупантів зафіксоване на часовоярському напрямку в бік Костянтинівки Донецької області та сусідньому сіверському напрямку, де в кінці минулого тижня окупанти захопити 15,88 кв км, та на харківському напрямку в районі селища Мілове, де на початку тижня ворог захопив 15,8 кв км, що суттєво більше, ніж на позаминулому тижні. На сусідньому вовчанському напрямку противник захопив 5,31 кв км за тиждень.

На покровському напрямку в Донецькій області площа окупації зросла за тиждень на 14,45 кв км, тоді як на минулому на 19,16 кв км.

Більше ніде просування противника, за даними DeepState, не фіксувалися.

"Сіра зона" невизначеного контролю найбільше зросла на новопавлівському напрямку та на інших напрямках в Запорізькій області (на 36,11 кв км), на покровському (на 12 кв км), на сіверському та лиманському у Донецькій області (на 6,17 кв км). На куп’янському напрямку у Харківській області площа "сірої зони" зросла лише на 0,14 кв км, а на харківському та вовчанському напрямках скоротилася на 2,64 і 3,18 кв км відповідно.

Сукупно площа "сірої зони" зросла за тиждень на 48,6 кв км, що більш як утричі більше, ніж на позаминулому тижні (13,9 кв. км), і навіть більше, ніж за тиждень до того (41,5 кв. км).

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,8 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 6,9 кв. км.

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що у 1,5 раза менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня до позаминулого тижня.

Теги: #просування_ворога #deepstate

