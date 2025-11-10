Інтерфакс-Україна
Події
08:37 10.11.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 503 ворожі цілі

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 503 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 503 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 235 одиниць особового складу, з яких 138 – ліквідовано; 11точок вильоту пілотів БпЛА; 6 танків; 5 бронемашин; 11 одиниць автомобільної техніки; 11  мотоциклів; 39 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–09.11) знищено/уражено 7849 цілей, з них 2522 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

