Інтерфакс-Україна
Події
08:15 10.11.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

1 хв читати
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 265 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"Вчора противник завдав одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет, скинув 104 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3469 обстрілів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2452 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

