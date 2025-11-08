Інтерфакс-Україна
Події
23:42 08.11.2025

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 11 напрямках, 185 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки ще на 11 напрямках, загалом за добу відбулося 185 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 185 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосували 41 ракету та скинули 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3667 дронів-камікадзе та здійснили 3732 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На північно–слобожанському і курському напрямках відбулося 11 бойових зіткнень. Противник завдав дев’яти авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 149 обстрілів, зокрема вісім з реактивних систем залпового вогню.

Ворог 17 разів атакував на південно–слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.

На куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу у бік Петропавлівки й Піщаного. Два боєзіткнення досі тривають.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На слов’янському напрямку ворог 14 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки, три боєзіткнення досі тривають.

На краматорському напрямку українські військові відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На костянтинівському напрямку в суботу відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.

На гуляйпільському напрямку відбулось дев’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

На оріхівському напрямку від початку доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.

На придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid037wSjp49zzfVVMR5smCwcsRgbn6utJGcsgr1k9rBa4Lg5DyeDxusSmnsZppiT35m1l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

