Інтерфакс-Україна
Події
10:25 08.11.2025

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

2 хв читати
Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський
Фото: ДСНС

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів випустила Росія по Україні. І цілі в терористів незмінні: звичайне життя, житлові будинки, наша енергетика, інфраструктура", - написав він у телеграм-каналі у суботу зранку.

За його словами, всюди, де необхідно, працюють усі служби – відновлюють після ударів, підтримують людей, допомагають постраждалим.

Як зазначив президент, триває рятувальна операція в Дніпрі.

"Вночі Росія завдала удару по місту – влучила в житловий будинок. Станом на зараз відомо, що 11 людей поранено, серед них і діти. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним, близьким. Десятки людей вдалося врятувати. На жаль, одна людина загинула на Харківщині, є постраждалі на Київщині й Полтавщині. Також били по Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині. З вечора атакували Одещину", - написав Зеленський.

За його словами, наразі питання в ресурсах "на вбивства, у грошах – потрібні санкції, щоб позбавити Росію можливості продовжувати війну, яку вона почала і затягує. Цінуємо всі кроки, які партнери вже зробили, але російські удари показують, що тиск має бути сильнішим. Обовʼязково має бути європейське рішення по російських заморожених активах, додаткові санкції, підтримка і посилення захисту України".

"І на кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків. Досі не під санкціями атомна енергетика Росії, досі російський ВПК отримує західну мікроелектроніку, більше тиску має бути й по торгівлі нафтою та газом. Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн "сімки". Дякую всім, хто готовий допомагати і діяти заради того, щоб захистити життя", - наголосив Зеленський.

Теги: #атака_рф #ракети #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 08.11.2025
ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

09:41 08.11.2025
У Прилуцькому районі Чернігівської області є влучання по об'єкту критичної інфраструктури

У Прилуцькому районі Чернігівської області є влучання по об'єкту критичної інфраструктури

11:09 07.11.2025
РФ атакувала енергооб’єкт ДТЕК та Одещині та завдала ударів по інших об’єктах в низці областей

РФ атакувала енергооб’єкт ДТЕК та Одещині та завдала ударів по інших об’єктах в низці областей

09:40 07.11.2025
Україна веде переговори зі США щодо купівлі ракет - посол

Україна веде переговори зі США щодо купівлі ракет - посол

09:28 07.11.2025
ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

14:38 06.11.2025
Знеструмлено 8 шахт на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ

Знеструмлено 8 шахт на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ

09:18 06.11.2025
Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

21:43 05.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

17:13 05.11.2025
На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

09:42 05.11.2025
ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

РФ завдала дев'ятого з початку жовтня важкого удару по газових об'єктах України – очільник "Нафтогазу"

Поїзди курсують із затримками через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних атак

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

ОСТАННЄ

ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

Аварійні відключення електроенергії введено у кількох регіонах України - "Укренерго"

Програма УЗ-3000 працюватиме 2026р. у січні-лютому та жовтні-листопаді, матиме обмеження до 4 поїздок

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

РФ завдала дев'ятого з початку жовтня важкого удару по газових об'єктах України – очільник "Нафтогазу"

На Київщині через падіння уламків БпЛА постраждали четверо осіб

США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

У Полтавській області внаслідок російських ударів вночі виникли масштабні пожежі в кількох локаціях

У Кременчуці запровадили графік подачі води

У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА