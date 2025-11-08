Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

Фото: ДСНС

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів випустила Росія по Україні. І цілі в терористів незмінні: звичайне життя, житлові будинки, наша енергетика, інфраструктура", - написав він у телеграм-каналі у суботу зранку.

За його словами, всюди, де необхідно, працюють усі служби – відновлюють після ударів, підтримують людей, допомагають постраждалим.

Як зазначив президент, триває рятувальна операція в Дніпрі.

"Вночі Росія завдала удару по місту – влучила в житловий будинок. Станом на зараз відомо, що 11 людей поранено, серед них і діти. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним, близьким. Десятки людей вдалося врятувати. На жаль, одна людина загинула на Харківщині, є постраждалі на Київщині й Полтавщині. Також били по Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині. З вечора атакували Одещину", - написав Зеленський.

За його словами, наразі питання в ресурсах "на вбивства, у грошах – потрібні санкції, щоб позбавити Росію можливості продовжувати війну, яку вона почала і затягує. Цінуємо всі кроки, які партнери вже зробили, але російські удари показують, що тиск має бути сильнішим. Обовʼязково має бути європейське рішення по російських заморожених активах, додаткові санкції, підтримка і посилення захисту України".

"І на кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків. Досі не під санкціями атомна енергетика Росії, досі російський ВПК отримує західну мікроелектроніку, більше тиску має бути й по торгівлі нафтою та газом. Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн "сімки". Дякую всім, хто готовий допомагати і діяти заради того, щоб захистити життя", - наголосив Зеленський.