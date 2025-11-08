Одна людина загинула і десятеро постраждали внаслідок масованої російської атаки в Дніпрі - ДСНС

Одна людина загинула і десятеро, двоє з яких – діти, постраждали внаслідок влучання ударного БпЛА ворога в дев'ятиповерхівку у Дніпрі, повідомила ДСНС у Телеграм.

"Вночі російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них — 5 дітей. А також у квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу ДСНС.

За медичною допомогою, за інформацією служби, звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей). Госпіталізовано 6 постраждалих, серед яких — одна дитина. Інформація уточнюється.

Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим на місці. Працюють 3 пункти незламності для обігріву та відпочинку людей.

Усі екстрені служби продовжують роботу на місці події.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/52651