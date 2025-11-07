Інтерфакс-Україна
Події
20:29 07.11.2025

Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

1 хв читати
Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров і Високий представник Європейського союзу Кая Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік і узгодили ключові стратегічні напрями співпраці.

"Провів продуктивну розмову з Каєю Каллас, Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики та віцепрезиденткою Європейської комісії. Обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік і узгодили ключові стратегічні напрями співпраці", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

"З нетерпінням очікую на скору зустріч", - додав Умєров.

 

Теги: #умєров #підтримка #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:08 07.11.2025
Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

20:01 05.11.2025
Вразливі категорії населення з грудня зможуть отримати 6,5 тис грн. в рамках пакету "Зимова підтримка"

Вразливі категорії населення з грудня зможуть отримати 6,5 тис грн. в рамках пакету "Зимова підтримка"

16:34 04.11.2025
Секретар РНБО обговорив з послом Японії безпекову та економічну співпрацю

Секретар РНБО обговорив з послом Японії безпекову та економічну співпрацю

22:04 03.11.2025
Зеленський обговорив із представниками країн НАТО посилення оборони України та захист енергосистеми перед зимою

Зеленський обговорив із представниками країн НАТО посилення оборони України та захист енергосистеми перед зимою

20:55 03.11.2025
Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

19:35 03.11.2025
Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

11:42 02.11.2025
Зеленський: Ми активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими

Зеленський: Ми активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими

09:01 01.11.2025
Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

23:23 31.10.2025
ООН бракує коштів для гуманітарної допомоги Україні у 2025 році - ЗМІ

ООН бракує коштів для гуманітарної допомоги Україні у 2025 році - ЗМІ

23:55 30.10.2025
Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

ВАЖЛИВЕ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з діячами культури

Зеленський звільнив з посад заступників секретаря РНБО Демедюка та Кононенка

У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

Єрмак: Ще одного юнака вдалося врятувати з ТОТ

Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується"

Трамп "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти

Орбан на зустрічі з Трампом: Війна в Україні є "найважливішим питанням для нас"

Україна має виграти цю війну, оскільки бореться за безпеку Європи - президент Румунії

Зеленський і президент Лівану обговорили співпрацю, зокрема у постачанні продовольства

У ЄК нагадали про ініціативу щодо захисту від дронів на тлі інцидентів з БпЛА в країнах ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА