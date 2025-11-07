Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров і Високий представник Європейського союзу Кая Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік і узгодили ключові стратегічні напрями співпраці.

"Провів продуктивну розмову з Каєю Каллас, Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики та віцепрезиденткою Європейської комісії. Обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік і узгодили ключові стратегічні напрями співпраці", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

"З нетерпінням очікую на скору зустріч", - додав Умєров.