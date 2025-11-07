Інтерфакс-Україна
Події
13:15 07.11.2025

Лісовий та Мінсоцполітики спростували інформацію про скорочення фінансування освітніх програм в держбюджеті-2026

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий спростував інформацію про те, що нібито в проєкті державного бюджету на 2026 рік, поданого урядом до другого читання, не передбачені кошти на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам.

"Щоб уникнути подвійних трактувань на чутливій темі, якою є підвищення заробітних плат, хочу надати офіційне роз’яснення. У проєкті Державного бюджету-2026 передбачено кошти на підвищення заробітних плат педагогічних працівників у два етапи: з 1 січня — на 30% до посадового окладу, а також ще на 20% з 1 вересня. Це означає загальне зростання на 50% протягом року. Інформація про "відмову від підвищення" або "переспрямування коштів" не відповідає дійсності. Зростання заробітних плат буде здійснюватися поетапно, як і анонсовувлось урядом", - написав Лісовий на сторінці у Facebook.

Крім того, зазначив міністр, у проєкті бюджету також передбачено збільшення обсягу фінансування для схожого підходу для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти, що входять до структури університетів.

"Водночас у 2026 році ми продовжимо роботу над реформою системи оплати праці педагогів. Це рішення передбачено в проєкті бюджету", - додав він.

У свою чергу, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України підтвердило інформацію про те, що кошти для забезпечення анонсованого раніше ряду виплат для українців, в тому числі для найбільш незахищених категорій населення, не будуть взяті з освітніх програм.

"Наразі мережею шириться неправдива інформація нібито кошти на ці виплати будуть взяті з освітніх бюджетних програм. Це не відповідає дійсності. Програми соціальної підтримки населення, реалізовані Мінсоцполітики, мають окремі джерела фінансування. Вони вже передбачені бюджетом цього року. У бюджеті на наступний рік це також будуть окремі видатки, тому кошти інших сфер задіяні не будуть", - наголошується в повідомленні в Facebook.

Теги: #держбюджет #кошти #спростування #освіта

