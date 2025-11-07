За минулу добу на Сумщині загинула одна людина, троє поранені

Упродовж минулої доби російські війська завдали 84 удари по 31 населеному пункту Сумської області, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Внаслідок обстрілів загинув 50-річний чоловік, а також поранені 41-річна жінка та 14-річний юнак у Середино-Будській громаді. Крім того, поранень зазнала 74-річна жінка у Новослобідській громаді", - вказується у повідомленні.

Крім того, в результаті ударів у Сумській громаді було пошкоджено приватний автомобіль, дорожнє покриття, господарчу споруду та ЛЕП; у Миколаївській громаді – приватний будинок; у Середино-Будській громаді – приватний автомобіль; у Краснопільсьскій громаді – приватний будинок та господарчу будівлю.

У Шосткинській громаді внаслідок обстрілу сталося загоряння складського приміщення, у Есманській громаді пошкоджений вантажний автомобіль, у Нижньосироватській громаді постраждали дві господарчі споруди та будівля клубу.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці здійснювали обстеження та документування місць ударів.

За кожним фактом розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).