Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, 1 танк, 2 бронемашини, 13 артсистем, 248 БПЛА, а також 67 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 148 910 (+1 170) осіб, танків – 11 330 (+1) од., бойових броньованих машин – 23 543 (+2) од., артилерійських систем – 34 301 (+13) од., РСЗВ – 1 535 (+0) од., засоби ППО – 1 238 (+1) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 346 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+248) од., крилаті ракети – 3 918 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 66 723 (+65) од., спеціальна техніка – 3 993 (+2) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.