Інтерфакс-Україна
Події
07:51 07.11.2025

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, 1 танк, 2 бронемашини, 13 артсистем, 248 БПЛА, а також 67 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 148 910 (+1 170) осіб, танків – 11 330 (+1) од., бойових броньованих машин – 23 543 (+2) од., артилерійських систем – 34 301 (+13) од., РСЗВ – 1 535 (+0) од., засоби ППО – 1 238 (+1) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 346 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+248) од., крилаті ракети – 3 918 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 66 723 (+65) од., спеціальна техніка – 3 993 (+2) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 06.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

07:02 06.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

14:23 05.11.2025
В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

08:15 05.11.2025
Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

20:45 04.11.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

07:30 04.11.2025
Окупанти за добу втратили 840 осіб та 94 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 94 од. спецтехніки

07:10 03.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців

08:19 02.11.2025
Окупанти за добу втратили 940 осіб та 121 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 121 од. спецтехніки - Генштаб

08:55 01.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

08:16 30.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

ВАЖЛИВЕ

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

ОСТАННЄ

ССО показали, як випалюють нафтобази ворога у тимчасово окупованому Криму

Ворог атакував Херсонщину, десять людей постраждали, з них одна дитина

РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений

Ворог укотре атакував енергоінфраструктуру Одещини

Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

Трамп назвав розмову з Нетаньягу та Токаєвим важливим кроком для зміцнення глобальних зв’язків

США вдарили по судну наркотерористів в Карибському морі

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області

7 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Російські БпЛА продовжують атакувати громади Сумщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА