7 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 листопада 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день медичної фізики, Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів, Міжнародний день інуїтів.

Православна церква вшановує пам'ять святих 33 мучеників у Мелітині.

День 1352 Російська агресія - Day 1352 Russian aggression

100 років від дня відкриття (1925) Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька (на той час – Український музично-драматичний театр імені Жовтневої революції).

85 років від дня заснування (07–08.11.1940) Конгресу українців Канади з осередком у Вінніпезі (до 1989 – Комітет українців Канади).

Міжнародний день медичної фізики

Міжнародний день медичної фізики відзначається 7 листопада. Всесвітня Організація Здоров’я запровадила цю подію на честь дня народження Марії Склодовської-Кюрі – завдяки її працям стало можливе використання радіаційної терапії для лікування онкології.

Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів

Щорічно у першу п’ятницю листопада проводиться День доброзичливого ставлення до юристів. Цей день засновано у 2001 році з ініціативи Асоціації громадського іміджу американських юристів (American Lawyers Public Image Association).

Міжнародний день інуїтів

З 2006 року кожного 7 листопада відзначається Міжнародний день інуїтів (International Inuit Day). Ініціатором цього свята виступила Приполярна рада інуїтів, яка є представником інтересів корінних народів Арктики, що мешкають у США, Канаді, Гренландії та Росії.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Сергія Павловича Вікула (1890−1937), українського журналіста, публіциста, редактора, видавця, громадсько-політичного діяча;

125 років від дня народження Маркіяна Юліановича Смішка (1900–1987), українського археолога, педагога;

110 років від дня народження Філіпа Моррісона (1915−2005), американського астрофізика;

110 років від дня народження Наталії Михайлівни Скорульської (1915–1982), української балерини, балетмейстерки, лібретистки, педагогині.

Ще сьогодні:

1928 - У Харкові офіційно відкрито Держпром — перший український та європейський хмарочос;

1940 - У Канаді створено Комітет українців Канади — КУК;

1951 - У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр;

1990 - Розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари;

2009 - британський боксер-суперваговик Девід Хей переміг Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.

Церковне свято:

7 листопада Православна Церква вшановує пам’ять 33 святих мучеників, які прийняли смерть за свою віру в часи жорстоких гонінь імператора Діоклетіана (284–305 рр.). Серед них – Ієрон, Ісіхій, Нікандр, Афанасій, Мамант, Варахій, Калиник, Феоген та багато інших мужніх християн, чиї імена сьогодні шануються за їхній подвиг. Ці святі належали до різних соціальних верств: серед них були прості миряни і воїни. Проте їх об’єднувала непохитна віра і любов до Бога, що надала їм сили мужньо прийняти страждання й смерть.

У той час римський проконсул у Мелітині активно переслідував християн, влаштовував облави та ув’язнення. Кожного з мучеників піддавали жорстоким катуванням, намагаючись змусити відмовитися від віри. Їм пропонували свободу та нагороди в обмін на поклоніння язичницьким богам. Проте ці мужні святі стояли непохитно, відмовляючись зректися своєї віри навіть перед обличчям смерті. Вони витримали різні форми тортур: побиття, шмагання, спалення, і були страчені через обезголовлення або розп’яття.

Сьогодні подвиг мучеників Мелітині шанується як символ непохитної віри і любові до Бога, закликаючи до глибокої духовної відданості.

Іменини:

Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета

З прикмет цього дня:

Туман вранці віщує відлигу, а багато листя на деревах — сувору зиму. Якщо сьогодні випав сніг, це може означати хороший урожай наступного року, а якщо на деревах сидять ворони, чекайте на сильний вітер.