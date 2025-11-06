Шмигаль зустрівся з керівництвом компанї Saab, виробника шведських бойових літаків Gripen

Міністр оборони України Денис Шмигаль в ході візиту у Швецію відвідав офіс компанії Saab, виробника бойових літаків Gripen, домовленість про передачу яких України підписали у жовтні президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"Обговорили з керівництвом концерну можливі напрями технічного співробітництва та подальші кроки постачання літаків в Україну", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами візиту.

Він наголосив, що сучасні літаки Gripen суттєво посилять бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ та сприятимуть реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО.

"Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в ПС ЗС України, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба", - резюмував міністр.