18:57 06.11.2025

На Сумщині в лікарні помер чоловік, постраждалий внаслідок обстрілу

На Сумщині у лікарні помер поранений чоловік, який постраждав внаслідок ворожого удару у Середино-Будській громаді, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"49-річний чоловік був у тяжкому стані після атаки російського БпЛА. Медики робили все можливе, але урятувати його життя, на жаль, не вдалося", - написав Григоров в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни атакували із застосуванням БПЛА цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Було поранено двох людей, серед них – неповнолітня дитина.

